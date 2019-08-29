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РЖД не планирует продавать Федеральную грузовую компанию

РЖД не планирует продавать акции подконтрольной Федеральной грузовой компании (ФГК), сообщил замглавы РЖД Андрей Старков на полях международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо».

«У РЖД нет планов по продаже (компании.— “Ъ”). У нас неизменная позиция: это чрезвычайно интересный актив, и, самое главное, это чрезвычайно эффективный инструментарий для холдинга по решению задач, которые перед нами ставит наш акционер, по обеспечению социально значимых перевозок и перевозок для государственных нужд»,— рассказал господин Старков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от РЖД продать ФГК. В ведомстве предложили продать парк ФГК мелкими лотами по 5–10 тыс. единиц. Так, РЖД получит от сделки 150 млрд руб. на развитие инфраструктуры, а также разрушит картельный сговор на рынке вагонов, координируемый менеджментом ОАО РЖД и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «ФАС грозит вагонной распродажей».

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