Росстат объяснил отсутствие своего приложения нерешенными вопросами с Android и iOS

Приложение Росстата появится в Google Play и App Store после завершения технического диалога с представителями операционных систем Android и iOS, сообщило ведомство. Ранее Счетная палата сообщила, что не нашла приложение Росстата, на которое было потрачено 65 млн руб.

«В настоящее время Росстат ведет технический диалог с представителями ОС Android и iOS. Мы рассчитываем, что в скором времени уже разработанное мобильное приложение, позволяющее получить оперативный доступ к показателям, рассчитываемым службой, будет соответствовать всем требованиям Google и Apple»,— говорится в сообщении Росстата (цитата по «РИА Новости»). Статведомство добавило, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы.

По данным Счетной палаты, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android. Приложение так и не появилось, а официального сайта Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.

В пресс-службе компании «Ланит» сообщили, что все работы в рамках контракта с Росстатом были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. По их данным, новая версия портала была запущена по адресу https://new.gks.ru/, на котором содержится раздел «Мобильное приложение». «Ланит» отмечает, что своевременно обеспечил возможность размещения мобильного приложения Росстата в App Store и Google Play и в настоящее время оно проходит проверку и регистрацию в магазинах.