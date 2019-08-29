Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились. Такие результаты показала проверка Счетной палаты (pdf.).

«ЗАО "Ланит", в том числе, должно было обеспечить размещение разработанных приложений на площадках App Store и Google Play. При этом фактически на момент проверки мобильное приложение Росстата на площадках App Store и Google Play отсутствовало. Таким образом, Росстатом приняты и оплачены работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта»,— сообщил аудитор.

Счетная палата обнаружила, что дизайн официального сайта Росстата также не сделан, хотя по контракту он должен был появиться в конце апреля 2019 года.

Ранее аудиторы сообщили о недостаточной эффективности системы медико-социальной экспертизы в России. В ведомстве считают, что «ей не хватает правового регулирования, контроля и межведомственного взаимодействия».

О том, как Счетная палата нашла недостатки в работе бюро МСЭ, читайте в публикации “Ъ”.