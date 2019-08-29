В Вологде началась сборка первых электробусов для Краснодара

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На вологодском заводе «Транс-Альфа» начали сборку 12 троллейбусов с возможностью автономного хода для столицы Кубани. Ближайшие электробусы поступят в город в ближайшее время, сообщил помощник мэра Владимир Вербицкий.

По его словам, дедлайн по поставке всех 12 машин – 11 ноября. В троллейбусах нового поколения предусмотрены низкие полы, USB-разъемы для зарядки гаджетов, система навигации GLONASS, Wi-Fi, видеонаблюдение, кондиционеры и так далее. Кроме того, по техзаданию мощность кондиционера в электробусах должна быть не менее 24 кВт, машины должны быть оснащены автоматической системой пожаротушения. Возможность автономного хода электробуса должна составлять не менее 15 км.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 10 электробусов будет закуплено за счет городского бюджета, а еще две машины за счет МУП «КТТУ». Машины планируют пустить по троллейбусным маршрутам, которые были ликвидированы с улицы Красной, где демонтировали контактную сеть. В первую очередь, речь идет о троллейбусах № 9 (Бальнеолечебница – Южный автовокзал) и № 31 (Домбасская – вокзал Краснодар-1), которые в настоящее время заменены автобусами № 9 и № 15 соответственно (автобус № 31 уже есть). Таким образом, по маршруту, где есть контактная сеть, электробусы будут передвигаться с поднятыми токоприемниками, а где проводов нет – на автономном ходу от аккумулятора. В перспективе троллейбус № 15 могут продлить от улицы Восточно-Кругликовской в микрорайон Губернский, куда также не проведена контактная сеть и нет тягловой подстанции.

Дмитрий Михеенко