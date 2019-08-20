Мэрия Краснодара закупит 12 электробусов на заводе ОАО «Транс-Альфа» в Вологде

Фото: администрация Краснодара

Администрация кубанской столицы и Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление (КТТУ) заключили контракт на поставку 12 троллейбусов с автономным ходом с завода ОАО «Транс-Альфа» в Вологде. Машины должны произвести и доставить в столицу Юга России до 11 ноября текущего года.

Как уточнили в мэрии, 10 электробусов будет закуплено за счет городского бюджета, а еще две машины за счет МУП «КТТУ». Основными требованиями к троллейбусам стали низкий пол, наличие кондиционера, а также возможность автономного хода не менее 15 км.

В частности, по техзаданию мощность кондиционера в электробусах должна быть не менее 24 кВт, машины должны быть оснащены автоматической системой пожаротушения, в салоне должны быть USB-разъемы для зарядки техники, бортовой навигационно-коммуникационный комплекс ГЛОНАСС/GPS, место подключения для доступа к Wi-Fi и система видеонаблюдения.

Фото: администрация Краснодара

Как отмечает директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, кондиционер должен быть эффективен при максимальной температуре наружного воздуха до +40 градусов. Кроме того, во всех троллейбусах должны быть предусмотрены: функция понижения пола на остановках, откидная рампа для посадки пассажиров в инвалидных колясках, кнопка связи с водителем, место для размещения инвалидных колясок с креплением, радиоинформаторы для инвалидов по зрению.

Все 12 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом будут работать на маршрутах, которые проходят по улице Красной.

Вологодский механический завод (ВМЗ) работает с 1966 года. В 1996 году он начал работать совместно с концерном «Шкода» (Чехия). В 2001 году завод был переименован в «Транс-Альфа». Первый в России низкопольный троллейбус ВМЗ модели 5298–01 стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, изначально администрация Краснодара планировала закупить троллейбусы саратовского завода «Тролза», однако, вероятно, из-за финансовых проблем на предприятии предпочтение было отдано вологодскому производителю.

Дмитрий Михеенко