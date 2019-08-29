Адвокат арестованных за секс с 17-летней полицейских выскажет свои аргументы на центральном ТВ

Защита бывших сотрудников ППС отдела МВД по городу Анапе Леонида Паланчука и Рустама Наниза не намерена обжаловать решение суда о заключении их подзащитных под стражу на два месяца. Как рассказал “Ъ-Кубань” адвокат Юрий Гапеев, сейчас это мера будет нецелесообразной.

«Я планирую в ближайшее время выступить на нескольких центральных телеканалах, где озвучу нашу позицию. Нам необходимо сформировать совершенно иное общественное мнение, чем то, что существует сейчас. И вот, когда будет решаться вопрос о продлении моему подзащитному (Леониду Паланчуку, - “Ъ-Кубань”) меры пресечения, тогда мы уже задействуем все наши аргументы», - рассказал адвокат.

Напомним, Леонид Паланчук и Рустам Наниз обвиняются следственным отделом по городу Анапа СУ СКР по Краснодарскому краю в понуждении к совершению сексуальных действий несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ). По версии следствия, полицейские патрулировали один из пляжей Витязево, где застали 17-летнюю участницу молодежной сборной России по волейболу с молодым человеком, и, угрожая девушке, совершили с ней действия сексуального характера.

По словам адвоката, его подзащитный не совершал никаких сексуальных действий с несовершеннолетней волейболисткой, а, наоборот, помог с коллегами добраться девушке до спортивного центра «Волей Град», куда она приехала в составе команды на соревнования. Обвинения в адрес теперь уже бывших полицейских господин Гапеев связывает с «неопытностью девушки» и ее «необъективным отношением к произошедшему».

Дмитрий Михеенко