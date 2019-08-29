Родственники участников перестрелки в Краснодаре заявили о применении «недозволенных методов дознания»

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурди Нухажиев обратился к коллеге в Краснодарском крае (Сергею Мышаку) в связи с задержанием уроженцев Чечни после ночной перестрелки, произошедшей 20 августа в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте уполномоченного. В частности, родственники участников конфликта заявили, что пока задержаны только уроженцы Чечни, хотя другие участники инцидента остаются на свободе. Кроме того, на задержанных якобы оказывается давление и применяются недозволенные методы дознания «с целью выбить у них показания».

В своем обращении родственники обращают внимание на то, что уроженцы Чечни также пострадали в ходе конфликта, возникшего «из-за мелкой ссоры» - якобы один из них открыл стрельбу лишь после того, как получил ножевое ранение в спину.

«В целях выяснения ситуации уполномоченный обратился и в краевую Общественную наблюдательную комиссию. В случае необходимости в Краснодар будет направлена делегация в составе сотрудников аппарата омбудсмена, членов ОНК Чеченской Республики для совместной работы с коллегами на месте», - сообщается на сайте Нурди Нухажиева. Также он намерен обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ и прокурору Краснодарского края с просьбой проверить информацию.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, после перестрелки было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Михаил Лукашов