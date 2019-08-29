Президент Татарстана выступил против дня окончания Cтояния на реке Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить день окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты освобождения Руси от ордынского ига, сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа»,— сказала госпожа Галимова.

Противостояние московского и ордынского войска на реке Угре продолжалось в течение нескольких недель осенью 1480 года. Попытки ордынцев переправиться через Угру успехом не увенчались.

Напомним, в пояснительной записке поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» говорится, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре «является значительным и памятным событием в отечественной истории». В республике считают, что принятие законопроекта, который уже поддержало правительство РФ, разъединит русских и татар, «вызовет негативные общественно-политические последствия».

Подробнее — в материале “Ъ” «Татарстан продолжает стоять на Угре».