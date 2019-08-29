Не более 8,74 млн рублей власти Удмуртии потратят на ремонт четырех соцобъектов в Воткинске

Власти Удмуртии объявили торги проведению капитального ремонта четырех объектов социальной сферы в Воткинске. Максимальная цена контракта составляет 8,74 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В перечень соцобъктов вошли «Детский сад №2», «Детский сад №39», «Средняя общеобразовательная школа №18 им. А.М. Горького» и «Детский сад №44». На капремонт каждого учреждения власти республики готовы потратить 3,25 млн руб., 2,84 млн руб. 1,71 млн руб. и 926,7 тыс. руб. соответственно. Заявки от участников аукциона принимаются с 27 августа до 4 сентября. Итоги торгов подведут в 13:00 4 сентября.