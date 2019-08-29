Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело экс-президента

Верховный суд Южной Кореи согласился пересмотреть приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, осужденной на 33 года за коррупцию и злоупотребление властью, передает телеканал южнокорейский телеканал YTN.

Судья, выносивший решение о возможности пересмотра, заявил, что при рассмотрении дела в суде низшей инстанции имели место процедурные проблемы. Дело бывшего президента направлено в Апелляционный суд Сеула.

Весной 2018 года Пак Кын Хе была признана виновной по 16 пунктам, в числе которых коррупция, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью, вымогательство, и приговорена к 25 годам тюрьмы. Подруга президента Чхве Сун Силь, которая, не занимая никакого официального поста, долгое время оказывала влияние на принятие ключевых решений во внутренней и внешней политике, будучи «серым кардиналом», была осуждена на 20 лет тюрьмы.

Спустя несколько месяцев в суде были рассмотрены новые дела против экс-лидера страны — о растрате государственных средств и получении взяток. Пак Кын Хе осудили еще на восемь лет. Апелляционный суд Южной Кореи оставил приговор без изменений.

Подробнее об уголовных делах — в публикации “Ъ” «Экс-президента Южной Кореи отправили в тюрьму на 24 года».