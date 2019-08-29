В станице Елизаветинской изменят схемы движения автобусных маршрутов

Мэрия Краснодара проработает возможность изменения схем движения автобусных маршрутов в станице Елизаветинской. Речь, в частности, идет о маршрутах, которые идут по по ул. Степной, на ул. Восточную и ул. Курганную. Для этого в октябре обследуют и проанализируют пассажиропоток в населенном пункте.

Напомним, что недавно жители станицы вышли на улицы с протестами против закрытия маршрута № 183А «Пос. Березовый — ст. Елизаветинская, ул. Восточная». В мэрии считают, что, хотя этот маршрут является пригородным, фактически жители используют его для поездок внутри Елизаветинской. «У него низкая наполняемость на конечных остановках, пассажиры используют его для поездок на небольшие расстояния, для поездок от одной конечной остановки до другой они не востребованы»,- рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. Он не исключил, что по итогам осеннего обследования пассажиропотока количество автобусов, курсирующих по станице, может быть увеличено.

Михаил Лукашов