НефАЗ выйдет из участия в НПФ «Первый промышленный альянс»

Нефтекамский автозавод (НефАЗ, входит в группу КамАЗ) выйдет из участия в АО «НПФ Первый промышленный альянс», где владеет, по данным kartoteka.ru, 0,35% акций. Основной владелец пенсионного фонда — ПАО «КамАЗ», контролирующее около 70% акций.

Сделка о выходе из участия в фонде была одобрена советом директором НефАЗа 23 августа. Участие будет прекращено путем отчуждения акций «на существенных условиях, обозначенных в проекте договора приобретения ценных бумаг». Условия сделки не детализируются.

НПФ «Первый промышленный альянс» был образован в Казани в 1999 году. На сайте пенсионного фонда КамАЗ и НефАЗ упомянуты в числе самых крупных клиентов наряду с «Челныводоканалом» и входящим в КамАЗ «Туймазинским заводом автобетоновозов».

Ирина Самойлова