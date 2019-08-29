БОС для нижнекамцев

«Нижнекамскнефтехим» завершил реконструкцию биологических очистных сооружений (БОС), мощность которых ежесуточно составляет 213 тыс. куб. м городских и промышленных стоков. В усовершенствование очистки и водоотведения вложено более 3 млрд руб. За счет применения новых технологий БОС способны глубоко очищать стоки и нейтрализовывать неприятные запахи. На торжественном открытии объекта, которое состоялось 28 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что БОС позволяет довести экологическое состояние в испытывающем большие техногенные нагрузки промышленном центре до международных норм.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустило в эксплуатацию после масштабной реконструкции БОС, построенные еще в 1966 году. Церемония открытия состоялась 28 августа с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

О большой проделанной работе на очистных сооружениях президенту республики рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. Все этапы реконструкции наглядно было показаны на большом видеоэкране в презентации. А далее делегация во главе с Рустамом Миннихановым смогла увидеть все собственными глазами.

В своем выступлении президент отметил, что на объекте использованы «самые современные подходы, самые современные технологии, которые разработаны здесь, в Нижнекамске». «Мы можем с уверенностью сказать, что, несмотря на большую техногенную нагрузку, за счет современных технологий очистки, современных объектов производства мы можем достичь такого экологического состояния, которое соответствуем всем мировым нормам». «Ждем дальнейших решений в области экологии. Так держать!» — напутствовал глава республики, отметив значимость работы «Нижнекамскнефтехима» и всей группы компаний «ТАИФ».

На церемонии запуска БОС в эксплуатацию генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель совета директоров НКНХ Руслан Шигабутдинов заявил, что в работе компаний группы ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных.

«Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм. Сегодня мы завершаем второй этап реконструкции и двигаемся в сторону третьего этапа. Экологических вопросов на любом крупном промышленном предприятии всегда много. Но я уверен, что мы, при поддержке республики, президента, и с нашей с вами активной работой, все вопросы решим и экология в городе и в регионе будет лучше, чем в любой точке планеты. Химия должна быть «зеленой», технологии такие есть»,— отметил Руслан Шигабутдинов.

БОС очищает стоки всего Нижнекамска — мощность 213 тыс. куб. м в сутки. 19% объема приходится на бытовые стоки населения и различных городских организаций, в том числе медицинских учреждений, торговых центров, автомоек. Остальные 81% — это стоки более 60 предприятий, включая ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «СГ-транс», ООО «Преттль-НК», ООО «Челны-Бройлер», ООО «Индустриальный парк «Пионер», ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» и многие другие.

Завершение в 2016 году первого этапа реконструкции — на узле механической очистки хозбытовых стоков — позволил улавливать в стоках вещества и отбросы размером даже 5 мм и методом биологической очистки снижать концентрацию железа на 19%, алюминия — на 16%, сульфатов — на 17%, фенолов — на 35%, формальдегида — на 52%, а метанола — на 71%.

В 2018 году начался второй этап реконструкции БОС — на узле приема и механической очистки промышленных стоков. В рамках второго этапа на узле очистки промышленных стоков реконструированы и построены новые здания и сооружения: приёмная камера, бассейн сбора полимерной крошки с газоотводом, песколовки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Все объекты абсолютно герметичны. Таким образом, возможность попадания неприятных запахов в атмосферу в процессе очистки стоков исключается. Еще одна особенность — новейшие газоочистные установки — биофильтры. Они представляют собой блокбоксы, которые заселены особыми видами бактерий. Именно эти микроорганизмы нейтрализуют неприятные запахи. Данная технология является одной из лучших в Европе. Эффективность очистки газовых выбросов достигает 95%.

В целом реконструированный объект обладает рядом существенных преимуществ: весь процесс очистки стоков проходит в условиях полной герметичности и обеспечивает надежность системы транспортировки стоков на БОС; использование бассейна для сбора ловушечного продукта предназначено для улавливания из стоков нефтепродуктов; применение аэротенков закрытого типа позволит отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки стоков неприятные химические запахи; использование активного ила, то есть группы специальных бактерий, повышает эффективность очистки стоков от органических соединений и нефтепродуктов.

Разработчиками технологии и исполнителями проектной документации на различных этапах реконструкции БОС стали АО «МосводоканалНИИпроект» и ГПИ «Союзводоканалпроект» (Москва). Также к разработке привлекалось ООО «АСП-АКВА». Поставщиком технологического оборудования и технологии является АО «НПК Медиана-фильтр».

Также была проведена реконструкция химического отделения лаборатории БОС с оснащением современным оборудованием. Здесь контролируют качество входящих бытовых и химзагрязненных стоков, поверхностных и грунтовых вод, ежедневно мониторят количество микроорганизмов, которые участвуют в очистке сточных вод. Появилась на очистных сооружениях и видеопанель, на которой отображается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.

С марта 2019 года идет строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков протяженностью почти 15 км. Он позволит увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысить ее безопасность и снизить экологическую нагрузку. Стоимость реализации данного проекта превышает 1,5 млрд руб. (с НДС).

Общая стоимость реконструкции БОС, включая строительство нового коллектора, превышает 3 млрд руб. В том числе на реконструкцию узла механической очистки хозбытовых стоков была затрачено 610,4 млн руб., промышленных — 1,255 млрд руб.

В результате «Нижнекамскнефтехим» реализовал важный экологический проект, направленный на комплексное решение вопросов охраны окружающей среды. Благодаря реконструкции БОС обеспечена основа для экологически безопасного развития города Нижнекамска и района в условиях устойчивого промышленного роста.