Сегодня исполняется 50 лет бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу среди профессионалов Константину Цзю

Его поздравляет абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина:

— Дорогой мой друг, земляк Костя! Поздравляю тебя от души с юбилеем, желаю тебе богатырского здоровья, счастья, удачи и побед! С уважением, твоя боевая подруга Наталья.

Поздравления передает певица Анита Цой:

— Дорогой Костя, мой замечательный товарищ! От всей души поздравляю тебя с солидным юбилеем. Хотя каждый раз, видя настоящий юношеский задор в твоих глазах, смотря на отменную физическую форму, понимаю, что даты — это лишь цифры. Ты полон сил и энергии, которым многие могут позавидовать. Ты не только выдающийся спортсмен, но и выдающийся человек — честный, надежный, порядочный, добрый. Настоящий пример стойкости духа. Желаю и следующие 50 лет всегда быть лучшим во всем. Будь всегда здоров и крепок, бесстрашен, целеустремлен и непоколебим, решителен и просто счастлив!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»