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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

3,5 миллиарда долларов составил объем прямых иностранных инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых в России в первом квартале 2019 года, свидетельствуют данные ЦБ. За год показатель увеличился более чем вдвое (все прямые иностранные инвестиции, ПИИ — на 31%), а его доля в инвестициях — с 15% до 35% (благодаря вложениям иностранцев в арктические проекты). Максимальную же долю в ПИИ заняли вложения в торговлю (45%), также оказавшиеся максимальными в абсолютном объеме среди всех отраслевых ПИИ ($4,8 млрд),— с ростом за год в 1,1 раза. Наибольший отток ПИИ наблюдался в производстве компьютеров и в деятельности в области информации и связи — в целом на $0,7 млрд.


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