Президент Италии поручит сформировать правительство бывшему премьер-министру Конте

Завтра, 29 августа, президент Италии Серджо Маттарелла проведет встречу с Джузеппе Конте, сообщается в Twitter главы государства. Ожидается, что на встрече президент поручит бывшему премьер-министру сформировать новое правительство на основе достигнутых в ходе консультаций договоренностей.

«Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09:30 завтрашнего дня в Квиринальский дворец»,— говорится в посте, опубликованном после прошедшего очередного раунда консультаций президента с представителями парламентских партий Италии. Как пишет итальянское издание Corriere della Sera, на переговорах с президентом популистское движение «Пять звезд» и оппозиционная Демократическая партия сообщили о создании парламентского большинства.

Напомним, правительственный кризис разразился в Италии в начале августа, после того как вице-премьера и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини обвинил правительство Джузеппе Конте в недееспособности, а парламентская коалиция, заключенная между «Лигой» и «Пятью звездами» распалась. Тогда господин Сальвини призвал к проведению досрочных выборов в парламент. В ответ на действия вице-премьера, премьер-министр Конте направил президенту прошение об отставке. Согласно конституции Италии, с момента отставки премьер-министра управление политическим кризисом переходит к главе государства. Со своей стороны, президент Италии дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства.

О перспективах выхода страны из кризиса читайте в материале “Ъ” «Джузеппе Конте хлопнул дверью кабинета».

О том, как Маттео Сальвини спровоцировал политический кризис, читайте в материале “Ъ” «Правительство Италии сходит с трассы».