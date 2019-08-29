Сеть и выполнять

Губернатор Пермского края Максим Решетников призвал руководителей муниципалитетов активнее работать с жителями в социальных сетях. Краевые власти поручили муниципальным администрациям завести страницы в Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а главам территорий — проводить прямые эфиры не реже раза в месяц. Чиновники готовы выполнять новые требования, но признаются, что предпочитают живое общение. Эксперты считают, что власти заинтересовались усилением представительства в соцсетях из-за популярности оппозиционных и протестных настроений в сети.



На очередном заседании совета глав муниципальных районов и городских округов губернатор Максим Решетников оценил работу руководителей территорий с обращениями граждан в социальных сетях.

По словам главы региона, с работы в социальных сетях муниципальным чиновникам «надо начинать каждый день». «В социальных сетях находится самая активная и самая заинтересованная аудитория. С другой стороны, она же самая сложная: вопросы задают острые, тональность бывает разная. Но в каждом таком вопросе нужно видеть суть и боль, которая за этим стоит, и реагировать»,— призвал Максим Решетников.

Он добавил, что «аккаунты созданы не для того, чтобы давать формальные отписки». «Так в нормальной жизни не надо делать, а в социальных сетях тем более. Можем решить вопрос — решаем. Если сложно решить, существуют какие-либо внешние обстоятельства — признаемся в этом»,— обратился к главам губернатор.

Ранее краевые власти поручили руководству муниципалитетов создать аккаунты в трех социальных сетях: Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К августу этого года страницы в Instagram созданы в 46 муниципалитетах, «ВКонтакте» — в 45 территориях, в «Одноклассниках» — в 23 муниципалитетах.

Лидерами по качеству ответов на обращения и жалобы жителей являются Пермь, Кудымкар, Березники, Кунгур, Юсьвинский и Уинский муниципальные районы, Красновишерский, Оханский и Верещагинский городские округа, а также Ординский муниципальный округ. В 15 территориях страницы в соцсетях не ведутся, а вопросы остаются без ответов. Еще в девяти муниципалитетах вопросы и жалобы от жителей отсутствуют. По словам директора департамента пресс-службы администрации губернатора Дарьи Левченко, худшая ситуация сложилась в Куединском районе, где глава «отказывается от активной коммуникации с населением через прямые эфиры».

Дарья Левченко отметила, «что неправильно заводить пустой аккаунт: не выкладывать туда никакой информации, не отрабатывать локальную повестку, а использовать страницу исключительно для ответов на вопросы». «Система не воспринимает такие аккаунты как релевантные, а жители не доверяют»,— пояснила госпожа Левченко.

Она пожаловалась, что «некоторые специалисты закрывают аккаунты от комментариев, и люди не могут дать обратную связь. Возмутил этот факт и губернатора Пермского края. «Не нравится, что пишут — делайте выводы. Бывает, конечно, и на личности переходят — терпите это. Это часть ваших должностных инструкций»,— заявил глава региона.

Кроме того, Дарья Левченко рекомендовала главам проводить прямые эфиры в соцсетях «как минимум раз в месяц». «Еще одна просьба — увеличить регулярность выдачи информации до двух-трех раз в неделю. А в идеале, конечно, раз в день. Все равно у вас что-то происходит, какие-то вопросы отрабатываются»,— добавила директор департамента.

В конце обсуждения Максим Решетников призвал глав муниципалитетов более ответственно подойти к работе с соцсетями. «В следующий раз будем проводить служебную проверку, увольнять ответственных, а вы (руководители территорий.— „Ъ-Прикамье“) будете публично выговоры получать. Зачем вам это?» — предупредил губернатор.

Глава Карагайского района Григорий Старцев рассказал „Ъ-Прикамье“, что отставание района по качеству ответов в соцсетях связано и с деятельностью краевых модераторов. «Мы работаем, но модераторы не выезжают на место и не всегда могут определить, например, что на фотографии в обращении и в ответе одна и та же дорога, но сфотографированная с другого ракурса»,— поясняет руководитель района. Также, по словам господина Старцева, многие проблемы, на которые жалуются люди, невозможно решить за счет бюджета района и поселений. Григорий Старцев готов проводить прямые эфиры. «Но у нас в Instagram всего шесть человек зарегистрировано. „ВКонтакте“ и „Одноклассниках“ — побольше. Будем развивать, но у нас менталитет от города маленько отличается: люди любят живое общение с главой. Да и я стараюсь людям в глаза посмотреть. Но раз жизнь заставляет, будем еще и по-другому общаться»,— поделился глава района.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что желание краевых властей активнее взаимодействовать с интернет-пользователями объяснимо. «В интернете присутствуют оппозиционные и протестные настроения, это место для критики. Естественно, власти эта тенденция напрягает. Но сложность в том, что в районных администрациях, как правило, нет людей, обладающих необходимыми компетенциями для развития и продвижения страниц и сообществ в соцсетях, транслирующих позицию муниципальных властей»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников