Председатель избирательной комиссии Пермского края лишен прав за пьяную езду

В Перми мировой суд признал главу краевого избиркома Игоря Вагина виновным в вождении в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП РФ). Господина Вагина лишили прав на один год восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. руб.

Суд согласился с версией ГИБДД и прокуратуры, что господин Вагин вечером 13 апреля управлял в нетрезвом виде автомобилем Audi Q7. Сам чиновник вину не признал. Господин Вагин согласился, что в тот вечер был пьян. Но, по словам председателя избиркома, он находился на пассажирском сидении, а машиной управляла его знакомая Кристина Путилова. Госпожа Путилова подтвердила показания Игоря Вагина.

В то же время один из сотрудников полиции, допрошенный в ходе судебного заседания, пояснил, что, когда он останавливал транспортное средство, за рулем точно находился мужчина. Сотрудники ГИБДД настаивали, что за рулем был господин Вагин, а после того, как полицейский подал сигнал остановки, он поменялся местами с госпожой Путиловой.

Дмитрий Астахов, Пермь