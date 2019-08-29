К самозанятым отнесли каждого четвертого работника

Чаще всего самозанятые в России трудятся в таких сферах, как строительство и ремонт, торговля и операции с недвижимостью. Это следует из данных социологического опроса Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС (выборка — 1,2 тыс. человек из разных регионов РФ). К самозанятым в исследовании отнесены физлица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью без найма работников в режиме основной или дополнительной занятости. По такой методике получилось, что самозанятыми в РФ являются 22,4% из общей численности занятого населения, или 16–17 млн человек,— то есть почти четверть всех работающих. Из них самозанятыми по основной работе являются 10% всех работников, по дополнительной — 12,4%.

Полученная цифра сильно (фактически в 100 раз) отличается от числа «белых» самозанятых — граждан, зарегистрировавшихся в качестве плательщика налога на профессиональный доход в мобильном приложении «Мой налог». По данным ФНС, на начало августа в проекте зарегистрировались 162 тыс. человек (из них 96 тыс. ведут деятельность в Москве). Такая разница с данными опроса объясняется не только тем, что основная часть самозанятых находится в «тени», но и тем, что пока режим взимания налога на профессиональный доход в порядке эксперимента действует лишь в четырех регионах: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Напомним, воспользоваться этим режимом могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год, легализацию обеспечивает уплата всего одного налога в размере 4% с дохода при работе с физлицами и 6% — с компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Согласно опросу РАНХиГС, чаще всего самозанятые трудятся в сфере торговли (10%), ремонта и строительства (10%), операций с недвижимостью (риэлторы, 7%), образования (репетиторство, 7%), сельского хозяйства (7%), авторемонта (6%), частного извоза (5%), ремонта бытовой и компьютерной техники (5%). В качестве основной деятельности самозанятые чаще всего выбирают работу риэлтора, строителя и водителя, по дополнительной деятельности — репетитора, IT-специалиста, а также специалиста, оказывающего юридические, финансовые и страховые услуги. Две трети самозанятых выбирают дополнительную работу, аналогичную своей основной специальности.

Анастасия Мануйлова