Apple запретила подрядчикам прослушивать записи голосовых команд

Компания Apple заявила, что больше не будет по умолчанию хранить аудиозаписи взаимодействий пользователей с голосовым помощником Siri. Корпорация также ввела запрет на прослушивание голосовых команд подрядчиками — теперь это смогут делать только ее сотрудники.

Решение внести изменения в программу по оценке качества работы Siri было принято после серии проверок. Сейчас программа приостановлена, однако Apple намерена возобновить ее позже. По заявлению компании, теперь анализироваться будут голосовые сообщения только тех пользователей, которые решили принять участие в программе.

Напомним, в конце июля британская газета The Guardian сообщила, что подрядчики Apple «регулярно прослушивают конфиденциальные детали» записей Siri. Среди прослушиваемых записей, в частности, оказалась конфиденциальная медицинская информация, разговоры о покупке наркотиков и записи занятий сексом.

Apple признала, что ее подрядчики и сотрудники прослушивают некоторые записи, сделанные Siri, с целью улучшения качества сервиса и оценки того, насколько голосовой помощник справляется с запросами пользователей. В начале августа Apple заявила о приостановке программы.

Позже в прослушивании голосовых сообщений пользователей призналась социальная сеть Facebook — по словам представителей, подрядчики прослушивали сообщения с целью улучшения работы нейронных алгоритмов.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Facebook подписался на прослушивание».