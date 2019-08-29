Согласно цифре закона

Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет. Однако уголовных дел и приговоров виновным пока ничтожно мало. Юристы считают, что практика не складывается из-за недостатка профильных знаний у правоохранителей. Представители органов ссылаются на отсутствие тематических законов и заявлений потерпевших. Проблему можно решить путем уточнения терминологии в рамках как существующих, так и будущих норм, а также путем создания специализированного правоохранительного органа — «цифровой прокуратуры».

Юридическое сообщество считает необходимым развивать правоприменительную практику в цифровой сфере. Сейчас она почти отсутствует, хотя число пострадавших из-за преступлений, предметом и средством которых выступают криптовалюты, растет. Этой теме был посвящен круглый стол в рамках заседания комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России 28 августа.

Эксперты отмечают, что испытывают сложности при оценке преступных деяний, связанных с новыми цифровыми сущностями. Отсюда ничтожно малое количество уголовных дел. «Чаще речь идет о преступлениях, где криптовалюта является средством, например, отмывания денег или покупки наркотиков»,— отметила зампред комиссии, адвокат АК «Аснис и партнеры» Екатерина Ипполитова. Дела же, связанные с криптовалютой как предметом преступления, почти не открываются. По ее словам, большинство случаев, когда потерпевшие хотят защитить свои права, заканчиваются отказами в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием регулирования.

По словам доцента Российского государственного университета правосудия Михаила Простосердова, из трех классических признаков предмета преступления (материальный, экономический и юридический) криптовалюта обладает только одним — экономическим, поэтому ее не признают предметом преступления. «Предмет доказывания никто не отменял, и с этим могут быть проблемы»,— подтвердил представитель прокуратуры Москвы Роман Шалимов.

Законодательство позволяет квалифицировать те или иные деяния, связанные с цифровой сферой, однако необходимы общие правила игры. Речь идет о разграничении терминов «цифровые» и «виртуальные» активы (в соответствии с подходом FATF). «Виртуальный актив — это токен, криптовалюта, то есть цифровое выражение ценности, которая может обращаться, переводиться и использоваться для инвестирования. Но под это понятие может подпадать и предмет в компьютерной игре, который может стоить десятки тысяч долларов»,— пояснила госпожа Ипполитова. В профильных же законах, находящихся на рассмотрении в Госдуме, используется понятие цифрового финансового актива, под которое не подпадает значительное число существующих криптовалют и ряд других объектов цифровых имущественных прав. По словам председателя комиссии, управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева, если понятия не разграничить, то будут различные трактовки правоприменителей и, как следствие, нарушение прав.

Другая сторона проблемы — отсутствие современных методик, позволяющих расследовать дела, связанные с криптовалютами. По словам замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ильи Кучерова, следообразование в цифровой среде сходно с тем, что возникает в фиатных электронных денежных системах: «Можно задействовать традиционные подходы к расследованию финансовых преступлений. Однако необходимы соответствующие компетенции». По мнению эксперта Института развития интернета Бориса Едидина, нужно создавать особые следственные подразделения, специализирующиеся на расследовании уголовных дел в области цифровых проектов, нечто вроде «цифровой прокуратуры».

С такой трактовкой вопроса не согласны представители правоохранительных органов. По словам старшего следователя по ОВД-2 отдела УРОПД следственного департамента МВД России Артема Ранченкова, малое количество расследуемых дел связано не с недостатком специального образования у правоохранителей, а с нежеланием пострадавших раскрывать следствию источник происхождения криптоактивов.

Мария Сарычева