Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе полномочного представительства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на остров Русский. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, указ вступает в силу со дня подписания, 28 августа.
Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.
Подробности — в материале “Ъ” «Дальневосточная столицапоследовала за Олегом Кожемяко».
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