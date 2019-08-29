Подрядчик «Роснефти» ответит по-крупному

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «КМУС-2», подрядчика проекта реконструкции Туапсинского НПЗ. Инициатором банкротства выступил ЧОП «Правопорядок», которому строительное предприятие задолжало 450 тыс. руб. При этом НК «Роснефть» в процессе банкротства намерена взыскать с ЗАО «КМУС-2» более 11 млрд руб. убытков и неотработанных авансов, претензии на различные суммы к обществу заявили еще около двух десятков кредиторов.



Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Второе краснодарское монтажное управление специализированное» (КМУС-2) на срок шесть месяцев, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С заявлением о банкротстве ЗАО «КМУС-2» в арбитражный суд Краснодарского края в апреле текущего года обратился ЧОП «Правопорядок», которому компания не заплатила 450 тыс. руб. за услуги охраны. Строительная компания «Монолит» возражала против введения наблюдения по инициативе «Правопорядка», ссылаясь на нарушения при публикации объявления в ЕФРСБ, однако апелляционный суд признал правоту ЧОПа и назначил временным управляющим ЗАО «КМУС-2» Анастасию Павлову.

Как следует из материалов арбитражного дела, в 2018 году кредиторы уже пытались признать ЗАО «КМУС-2» несостоятельным, однако долг инициатору банкротства, ООО «КМУС-2 ТЭО», был погашен в феврале 2019 года. Новая попытка банкротства, инициированная охранной компанией, может иметь более серьезные последние для КМУС-2, так как заявления об установлении в реестре требований к должнику на общую сумму почти 12 млрд руб. подали около двух десятков контрагентов. Крупнейший кредитор — ПАО НК «Роснефть», которая направила в суд четыре заявления об установлении права требований в реестре на общую сумму около 11,3 млрд руб. «Роснефть» требует взыскать с ЗАО «КМУС-2» убытки, возникшие в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ в результате завышения подрядчиком объемов и стоимости работ, также НК намерена вернуть не отработанные подрядчиком авансы. Обоснованность претензий «Роснефти» к КМУС-2 будет рассматриваться судом на заседании 12 сентября.

Запрос “Ъ-Юг” в пресс-службу ПАО НК «Роснефть» остался без ответа, телефон приемной ЗАО «КМУС-2» не ответил.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ, принадлежащего компании «Роснефть», не раз возникали скандальные ситуации, связанные с хищением средств: топ-менеджеры проекта привлекались к уголовной ответственности, налоговая служба выявляла нелегальные схемы при финансировании проекта.

Начало банкротства ЗАО «КМУС-2» и обращение НК «Роснефть» в суд за установлением крупных требований к подрядчику свидетельствуют о том, что «в этой истории пришла пора поставить точку», считает Роман Домащенко, управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры». По его мнению, если суд признает требования НК «Роснефть» на 11,3 млрд руб. обоснованными, стоимость активов краснодарской компании не позволит покрыть весь объем долга. «Средства, которых недосчиталась “Роснефть”, будут признаны безнадежным долгом и списаны в качестве убытков НК»,— прогнозирует господин Домащенко. При этом он полагает, что ЧОП «Правопорядок», инициировавший банкротство, действует согласованно с НК «Роснефть». По предположению юриста, НК не стала обращаться в суд с заявлением о банкроте от своего имени из опасения негативного общественного резонанса. «Деятельность “Роснефти” находится под пристальным вниманием СМИ и гражданских активистов, которые представят ситуацию так: “Роснефть” банкротит собственного подрядчика, который фактически похитил у нее крупные средства. Участие в процессе формально независимого заявителя делает ситуацию немного менее скандальной»,— полагает юрист.

Анна Перова, Краснодар