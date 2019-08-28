Партия Зеленского намерена внести 465 изменений в конституцию Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» собирается внести в конституцию 465 изменений. По словам депутата Верховной рады от этой партии Руслана Стефанчука, сейчас определяется очередность их внесения в парламент.

«Их 465 <…> мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную раду. Определяем, какие из них будут отмечены президентом как приоритетные, и на базе этого уже будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты, и что будет принимать Верховная рада»,— заявил господин Стефанчук (цитата по «Украинской правде»).

По мнению парламентария, многие инициативы не найдут поддержки в Раде. «Потому что это вещи, которые дают возможность выгнать, если взять экономическую сферу, тех, кто сидит на потоках. Мы хотим закрыть все коррупционные бюджетные дыры. Конечно, это будет иметь сопротивление»,— подчеркнул он.

Напомним, первое заседание Верховной рады Украины нового созыва состоится 29 августа. После внеочередных выборов 21 июля партия «Слуга народа» стала правящей партией, получив большинство голосов. Как заявил “Ъ” лидер партии Дмитрий Разумков, который является кандидатом на пост спикера парламента, в день первого заседания Рады может быть утверждено правительство в полном составе.

Подробнее об ожиданиях от первого заседания нового парламента Украины читайте в материале “Ъ” «Земля "слугами" полнится».