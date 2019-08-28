Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября

Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».

Ранее мэрия Москвы отказалась санкционировать проведение акции оппозиции 3 сентября в поддержку политзаключенных по маршруту от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара. В департаменте региональной безопасности Москвы сообщили, что на этот день запланированы мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сама акция, по мнению властей, «создаст помехи движению пешеходов» и «ограничит доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры». При этом альтернативных площадок для шествия в мэрии Москвы не предоставили. Глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с “Ъ” сообщил, что мэрия Москвы должна предлагать организаторам альтернативу.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации оппозиционных кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций — несанкционированного митинга 27 июля — Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Подробнее о готовящихся акциях протеста — в публикации “Ъ” «Чрезвычайное шествие».