Исаакиевская площадь выступит с Memo

Петербургский ресторатор Леонид Гарбар открывает возле Исаакиевского собора ресторан Memo, в котором будут готовить блюда на гриле. Концепция заведения площадью около 400 кв. м не предполагает привязку к определенной кухне. Основным владельцем ресторана выступит бывший партнер Бориса Ротенберга Мадина Цибаева.

Как сообщил “Ъ” Леонид Гарбар, Memo откроется на первом этаже бизнес-центра «Белые ночи» на углу Малой Морской улицы и Вознесенского проспекта. Под ресторан, рассчитанный на 150 посадочных мест, арендовано помещение площадью около 400 кв. м. Средний чек — 2,5 тыс. рублей. «Основная концепция ресторана — все вокруг гриля, даже десерты. Принадлежности к какой-то определенной кухне не будет, ведь гриль универсален»,— сказал Леонид Гарбар, добавив, что ресторан откроется в сентябре.

Ресторатор рассчитывает, что гостями Memo в основном будут гости города, так как в данной локации сосредоточено сразу несколько пятизвездных отелей и гостиниц.

Господин Гарбар выступает в качестве управляющего партнера в данном проекте, для участия в котором его пригласили два месяца назад. Инвестора он сообщать не стал. Изначально здесь планировалось открыть ресторан турецкой кухни, но впоследствии от этой идеи было решено отказаться, отметил Леонид Гарбар.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), господин Гарбар в июле стал гендиректором ООО «Турецкая кухня», которое зарегистрировано по адресу бизнес-центра «Белые ночи». Основным собственником этого юрлица выступает Мадина Цибаева, которая была партнером Бориса Ротенберга по строительной компании «Трансепт групп». СМИ называли ее женой совладельца компании «Водоканалстрой» Альберта Цибаева (это предприятие было основным подрядчиком ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). Другими собственниками компании «Турецкая кухня» выступают ООО «Бизнес-аренда» (принадлежит совладельцам ООО «Внешстройпроект» Хасану Зелимгеру и Сергею Оськину), Сергей Оськин и гендиректор «Внешстройпроекта» Ангелина Егорова.

Леонид Гарбар известен на ресторанном рынке как основатель ресторанной группы «Свои в городе» (после ребрендинга сменила название на Stroganoff group), в которую входят рестораны «Строганов Стейк Хаус», «Русская Рюмочная № 1» и «Строганов Бар и Гриль», служба кейтеринга, фабрика-кухня, а также консалтинговое подразделение. В настоящий момент господин Гарбар является совладельцем ресторанов «Центральный, «Фонтанка, 30», «Объединенной кейтеринговой компании», УК «Гарбар Гурмэ».

Основатель La Perla Restaurant Group Игорь Мельцер оценивает инвестиции в проект в 40–50 млн рублей. По данным консультанта отдела стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге Александры Камаевой, рыночная стоимость аренды помещений стрит-ритейла подобной площадью в этой локации находится на уровне 3,3–3,5 тыс. рублей за «квадрат» в месяц.

«Леонид Гарбар — опытный боец, и нет оснований сомневаться, что у него есть продуманная концепция и шансы на успешное построение бизнеса»,— считает господин Мельцер. Но создание универсального ресторана является опасной затеей, поскольку, когда в меню присутствуют разные виды кухонь, концепция размывается, предупреждает ресторатор. «В случае с Гарбаром этой ошибки, думаю, сделано не будет, в ресторане, скорее всего, будут разные виды продуктов на гриле»,— отмечает он.

Руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анна Лапченко считает, что помещение под ресторан выбрано довольно удачно, так как оно находится рядом с достопримечательностями и расположено в нежилом здании. «Это важно, учитывая многочисленные конфликты жильцов и рестораторов в последнее время. Здесь такие ситуации исключены»,— поясняет госпожа Лапченко.

«Вопросы вызывают только планировка и технические параметры помещения в части их удобства для размещения общепита»,— сказала госпожа Камаева. К негативным факторам она также отнесла невозможность открытия веранды.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин