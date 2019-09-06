Драгоценность без буржуазности

Валери Мессика строит собственный замок красоты Messika не только с упорством, но и с четким видением, со знанием дела — и, что важно, с очевидным успехом. Причем делает она это с разных позиций — и со стороны коллекций высокого ювелирного искусства, и со стороны коммерческих коллекций. И между ними нет пропасти — ни стилистической, ни идеологической,— как показывает новая Lucky Move и Born To Be Wild, последняя коллекция haute joaillerie

Замок, впрочем, не совсем подходящее определение для той конструкции, которую Валери создала буквально на наших глазах и за неполные 15 лет. Это скорее какое-то общественное здание — музей или филармония,— современный наследник функционализма, с той рафинированной красотой простоты и четкости замысла, которые, конечно, всегда самое сложное. И ювелирный стиль Валери вполне позволяет такие сравнения. Она была одной из тех, кто в ювелирном мире начала 2000-х с его душной роскошью осознал, что вместо одного большого коктейльного кольца с камнем ценой в состояние современные женщины вот-вот захотят носить украшения, подчиняющиеся одному главному принципу — бесконечной комбинаторике, и одному правилу — минимальной дистанции между кожей и камнем, максимальной легкости работы с ним. И сделала она эти вещи сильными и изящными одновременно. А главное — модными, потому что в них совершенно не было bling-bling, стремительно становившегося demode, не было никакой тяжести и душности, но, напротив, было много легкости и воздуха.

Это вообще самое сложное — сделать так, чтобы ювелирные украшения смотрелись очевидно модно, чтобы их драгоценность не делала их буржуазными, чтобы в них были класс и крутость. И Валери это удалось. Она предложила нам способ носить такие вещи, который стал дико модным: нанизывание и наслаивание, когда тонкие легкие штуки надеваются на несколько фаланг одного пальца, на все пальцы сразу, на разные части одного уха, тонкие цепочки протягиваются от пальцев к запястью или к щиколотке, разные чокеры прочерчивают шею. Но при всей легкости отношения к драгоценностям ничего из Messika не выглядит бижутерией, фамильная любовь Валери к высококачественным бриллиантам видна сразу.

Ее главная и самая узнаваемая коллекция — это, конечно, Lucky Move. И только что она показала публике ее новую версию — довольно радикальную и с эстетической, и с концептуальной точки зрения. Во-первых, премьеру сопровождает большая рекламная кампания с тремя разными героинями, которых Валери называет «бандой» и считает воплощением разных типов современных женщин,— Кейт Мосс, Джоан Смоллс и Сильвией Хукс. Легендарная персона, одна из ключевых современных моделей и актриса, становящаяся звездой прямо сейчас. Во-вторых, Валери довольно радикально изменила свой Lucky Move: вместо небольших и вытянутых штук, где бегают туда-сюда бриллианты,— круглые и довольно внушительные.

Валери говорит, что идея, увлекавшая ее,— это, с одной стороны, медальон с его сентиментальным смыслом вещи, на которой можно что-то выгравировать (и на обратной стороне ее медальонов тоже можно сделать гравировку), а с другой — цепи-карабины с их рок-н-рольный жесткостью. На стыке этих противоположных смыслов Валери как раз и видит современность своих героинь.

Нынешняя коллекция haute joaillerie тоже получилась сюрпризом. Вместо обычного абстракционизма огранок и линий, только иногда принимающего предметную форму пера, например, как было в прошлой коллекции, Валери сделала совсем новую историю — Born To Be Wild, посвященную аризонский пустыне, хиппи-шику, «лету любви», Дикому Западу и Новому Голливуду. Историю в стилистике и «Беспечного ездока», и «Однажды в Голливуде» одновременно. В ней, как и в новом Lucky Move, много сережек-колец, знаковых для 1970-х, заметные этнические мотивы, важные для поколения Вудстока, в ней есть довольно неожиданные для haute joaillerie материалы — перья и редкое дерево цирикоте, или кордия, с чрезвычайно твердой древесиной оттенка каштана. Даже для современной ювелирной эстетики, где, казалось бы, уже испробовано все, от титана до натуральных цветочных лепестков, это довольно неожиданно. Колье Black Hawk из этого дерева выглядит как индейский талисман, а колье Diamond Catcher с пристегивающимся перышком в центре (его можно убирать и менять, есть целая коллекция разных цветов) и такой же браслет на предплечье — как будто из фэшн-съемки Верушки где-нибудь в Калифорнии 1970-х. При этом, когда первый эффект удивления проходит, видишь все знаковые стилистические ходы Messika — игру с разными огранками, изогнутые линии, максимальную незаметность закрепки и причудливую анатомическую игру с разными частями рук, ушей и пр., на которые все это может надеваться.

Кажется, что Валери Мессика движется в противоположных направлениях: добавляет нарратив и убавляет абстрактный гламур в haute joaillerie и, наоборот, прибавляет броскости и убавляет легкость в коммерческой коллекции. Born To Be Wild выглядит стилизованной и романтичной, а Lucky Move, кажется, еще немного — и из рок-н-ролла вполне может превратиться в R’n’B. На самом деле Валери отлично понимает, что на 15-м году успешного существования Messika уже вполне можно и даже нужно переходить к метаморфозам, чтобы оставаться такой же успешной. И то, как грамотно и продуманно она это делает, вызывает огромный интерес. Но главное свойство, в котором Валери совершеннейший асс,— это шик. И что бы она ни делала, это свойство ее не покидает никогда.