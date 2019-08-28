Универсиада по-русски

Напомним, в России уже дважды проходили мероприятия Универсиады: в 2013 году Казань приняла летние студенческие Игры, в 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада, объем инвестиций составил 228 млрд руб., из которых 67 млрд руб. — средства федерального бюджета, 81 млрд руб. поступило из республиканского бюджета, 62 млрд руб. и 80 млрд руб. составили бюджетные кредиты и средства инвесторов соответственно. Деньги были направлены на реконструкцию Казанского аэропорта, строительство 64 объектов, из них 29 — спортивные сооружения, 11 — новые транспортные развязки. Региональные власти отмечали, что «появление новых спортивных объектов повлияло на интерес к спорту». Например, в 2008 году всего 19,1% жителей Татарстана занимались физической культурой и спортом, а на начало 2018 года этот показатель составил уже 43,4%.

По данным регионального правительства, общие расходы на подготовку к зимней Универсиаде превысили 80 млрд руб. — это почти на 5 млрд руб. больше запланированной суммы. Большая часть вложений поступила из федерального бюджета. На эти средства были построены и реконструированы 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. В регионе были возведены спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», ледовая арена «Кристалл», кластеры «Сопка» и «Радуга» и другие объекты. Как признавали власти, Универсиада «перезагрузила город от инфраструктуры до общественного менталитета». Возведенные объекты после Универсиады будут служить горожанам, а также принимать международные соревнования высокого уровня.