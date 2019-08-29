ГИБДД просит не торопиться с детьми В Госавтоинспекции не исключают, что скоростной режим для водителей с ребенком в машине может быть снижен

Начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил обсудить идею дополнительного ограничения скорости для водителей, перевозящих детей. Правительством России и ГИБДД для сокращения числа аварий с участием дошкольников и несовершеннолетних прорабатываются и другие меры: ужесточение санкций за перевозку детей без автокресел, усиление пропаганды в соцсетях, введение новых отягчающих обстоятельств для виновников ДТП с жертвами.

Проблемы аварийности с участием детей обсуждались вчера на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. С 2012 года число таких ДТП, по данным Госавтоинспекции, стабильно снижалось, но с начала этого года выросло на 1,2% (до 10,9 тыс. аварий). Число раненных в автоавариях детей также выросло на 1,6% (до 11,9 тыс.) за семь месяцев 2019 года.

Возможные решения проблемы назвал начальник ГИБДД России Михаил Черников. По его мнению, необходимо усилить ответственность за перевозку детей без автокресел. Действующий штраф для граждан, напомним, составляет 3 тыс. руб. В 2017 году поправки к ПДД разрешили перевозить детей старше семи лет без автокресел на задних сиденьях. Насколько нужно усилить санкцию, господин Черников не сказал (законопроекта еще нет). По его словам, на 34% возросло число смертельных аварий, в которых взрослые нарушили правила перевозки детей. «Многое можно обсуждать,— отметил Михаил Черников в беседе с корреспондентом “Ъ”.— Может быть, нужно усилить ответственность за ДТП, если водитель перевозил ребенка с нарушением правил, ввести новое отягчающее обстоятельство». Сегодня, напомним, санкции для виновников аварий варьируются от штрафа в 1 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 15 лет. Еще одна идея главы ГИБДД — ограничение максимальной скорости для водителей, перевозящих детей. «Если за городом скорость 90 км/ч, а на автомагистралях 110 км/ч, то, может, если ребенка перевозишь, то минус 20?» — пояснил Михаил Черников. Законопроект с конкретными предложениями будет подготовлен, пока идет сбор мнений.

Начальник ГИБДД предложил также увеличить число тем по безопасности движения, которые изучают школьники в рамках предметов «Окружающий мир» и ОБЖ, а также ввести в рамках предмета «Технология» новый модуль (тематический курс) «Автодело». Замминистра просвещения Татьяна Синюгина подтвердила планы пересмотреть стандарты школьных предметов.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал, что 20% ДТП с пострадавшими детьми в столице происходят во дворах, организация движения в которых законодательно до конца не урегулирована. Господин Ликсутов также заметил, что из всех продающихся в РФ автокресел нет ни одного «качественного российского»: «Может, нужно предусмотреть какие-то гранты или стимулирующие, поддерживающие меры».

«Поддерживаю все предложения,— заявил вице-премьер Максим Акимов (возглавляет комиссию по безопасности движения).— Но, коллеги, мир очень сильно изменился. Складывается впечатление, что мы ведем разговор таким, каким мы его вели бы 15 лет назад. Методические курсы, программы, учебники… У Ольги Бузовой 15 млн подписчиков (в Instargam.— “Ъ”). Если у нее такая огромная аудитория, то, наверное, ей какие-то деньги можно заплатить, раз у нее прямой канал к мозгам 15 млн молодых мамаш? У нас 95 млн пользователей социальных сетей, и мы там не присутствуем со своей повесткой». Господин Акимов заметил, что ГИБДД размещает в сети социальную рекламу и ролики по безопасности движения, но призвал делать это активнее. Он поручил в течение двух месяцев собрать межведомственную рабочую группу и разработать план действий.

Член правительственной комиссии по безопасности движения Наталья Агре поддержала идею ограничения скорости при перевозке детей, однако, по ее мнению, подобное правило должно быть рекомендацией. «Родители, садясь за руль, должны переключаться на "детский режим" вождения. Ехать крайне осторожно, держаться максимально правее, подальше от встречной полосы,— пояснила она “Ъ”.— Все это должно прививаться в рамках социальных кампаний при работе с молодыми родителями, во время подготовки водителей в автошколах». «Ограничение скорости — сомнительное предложение. Автомобили должны двигаться со скоростью потока, иначе создаются дополнительные риски аварийности,— считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Администрировать подобное правило сложно, камера не может определить ребенка в салоне. Лучше запретить автобусам, задействованным в перевозке детей, совершать обгоны и выезжать на трассы по ночам».

Иван Буранов