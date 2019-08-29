Обманутых дольщиков обеспечит госбюджет

Руководство Челябинской области рассчитывает получить 5 млрд руб. из федерального бюджета на решение проблемы обманутых дольщиков. Еще более 1 млрд выделит региональный бюджет. На эти средства планируется решить проблему завершения строительства 32 объектов. Работа будет организована в рамках регионального фонда защиты прав дольщиков, создание которого было утверждено правительством в конце прошлой недели. Еще18 домов планируется достроить или расселить с помощью инвесторов, а собственникам шести объектов предоставить компенсации. По мнению дольщиков, фонд, на который власти возлагают большие надежды, приступит к работе не ранее декабря.



Власти Челябинской области планируют получить 5 млрд руб. из федерального бюджета на решение проблемы обманутых дольщиков. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. По его словам, сегодня в Челябинской области насчитывается 56 проблемных домов и более 4 тыс. граждан-участников долевого строительства, чьи права были нарушены.

«У нас есть по каждому из этих домов решения. 32 дома мы будем расселять вместе с поддержкой фонда “Дом.РФ”. Буквально на последнем заседании регионального правительства организовали специальный фонд для решения этих проблем. Федерация планирует выделить на эти цели более 5 млрд руб. Будет наше софинансирование, региональное — 19% (1,17 млрд руб.— “Ъ-Южный Урал”). Уже в ближайшее время будем инициировать взнос со стороны региона в фонд для того, чтобы были основания федеральному центру выделять на решение этих задач средства»,— сообщил глава региона.

Постановление о создании унитарной некоммерческой организации — фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области», в соответствии с принятыми в июне поправками в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», было утверждено правительством Челябинской области на заседании 23 августа. Данный механизм предусматривает банкротство проблемных застройщиков. При этом их имущество и обязательства передаются фонду, который в свою очередь может передать их в другую строительную компанию для завершения объектов.

В министерстве строительства и инфраструктуры региона уточнили: прежде чем фонд приступит к работе, потребуется две-три недели на юридическое оформление. После этого он сможет приступить к банкротству компаний, где эта процедура еще не проводилась.

В июне федеральный фонд защиты прав дольщиков уже направил в Арбитражный суд Челябинской области заявления о признании банкротом ООО «Строительная компания “Радуга”», которое бросило возведение семи домов в региональном центре. Решение по нему пока не принято. Также фонд вступил в дела о банкротстве еще нескольких проблемных застройщиков: ООО «Стройдом» (ЖК «Бриз»), ООО «Здания будущего», (дом №3 в ЖК «Яркая жизнь») и ООО «СК «Дедал-Комид» (дом №6 в ЖК «Яркая жизнь»). Последнее, по данным картотеки арбитражных дел, признано несостоятельным 28 августа.

Дольщикам еще 24 проблемных домов помогут уже без участия фонда. По данным господина Текслера, по шести домам гражданам планируется компенсировать потраченные на покупку жилья средства, поскольку там были двойные продажи и «даже технически» предоставить квартиры невозможно. «И еще 18 домов будут расселяться с помощью новых инвесторов. На самом деле, все эти инвесторы уже определены, со всеми есть договоренности, и эта работа началась, так что эта проблема находится на моем личном контроле, и мы ее в течение нескольких лет вместе с Федерацией, вместе с федеральными деньгами решим»,— заявил врио губернатора.

Пострадавшие участники долевого строительства скептически относятся к заявлениям региональных властей о возможностях решения их проблем. По словам представителя координационного совета дольщиков Челябинской области Ивана Куща, подавляющее большинство не знает ничего о каких-то конкретных решениях по их домам. «На самом деле у нас очень много вопросов, но ответов на них мы не получаем. Ни один человек из дольщиков не видел официального документа о создании регионального фонда или информации о постановке на учет в налоговую службу. По нашим оценкам, он приступит к работе не раньше декабря, а может быть позднее. Что касается объема денежных средств, то это, наверное, личные оценки врио губернатора, потому что ни правительство, ни минстрой точных объемов не знают. По некоторым домам есть сложности, как их оценивать и как решать проблемы. По слухам, кого-то достроят, по другим — объектам низкой степени готовности будут предложены квартиры в уже сданных домах. Но это только слухи, только слова, никто ничего не знает. Когда мы пытаемся пообщаться со специалистами из правительства, они возлагают большие надежды на региональный фонд, но надо соблюсти все формальности, и нам говорят, что когда-нибудь, наверное, помогут. На этом все заканчивается»,— говорит господни Кущ. По его словам, последнее заседание рабочей группы было полтора месяца назад.

Дольщики ЖК «Новоград» две недели назад сами написали обращение в фонд «Дом.РФ» с просьбой об оказании помощи, но ответа не получили.

Юлия Гарипова