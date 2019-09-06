Антонимом научного знания считается религиозный обскурантизм, что не совсем точно с точки зрения той же науки, если смотреть из вечности. Размытое божественное подразумевает под перводвигателем эволюции промысел, провидение, то есть в конечном счете план. Точная наука в качестве исходного элемента использует случайность.

Научное работает на микроуровне — расщеплении атомного ядра или чертежах двигателя самолета. Статус повыше — например, Вселенная — уже требует наличия бога в качестве гарантии.

В человеке содержится элемент божественного на уровне элементарной бытовой логики, двигатель внутреннего сгорания не может изобрести себя сам. Для этого нужен немец по имени Рудольф Дизель. Дождь или 40 миллионов обезьян теоретически могут настукать на клавиатуре случайным образом «Войну и мир», но гарантированно это выходит только у Льва Толстого.

Нейросети способны генерировать кулинарные рецепты, только звучат они вот так: «Из живого тонкого фарша сделать отверстие. Положить на лист, кладем слегка подсолнечное масло с растительным маслом, между абрикосов проколоть в виде продолговатой подставной посуды. Филе цыпленка варим на крупной терке». Искусственному интеллекту и так сойдет. Человеческий желудок нуждается в чем-то большем.

Вот вам в качестве примера рецепт, не обошедшийся без божественного вмешательства. Это шарлотка, самый популярный десерт на территории бывшего Советского Союза. Советский Союз, который был то ли побочным продуктом божественного промысла, то ли проявлением исторического случая, больше не существует, а шарлотка осталась. И у нее есть разные рецепты. Одни в большей степени апеллируют к случайному, другие тянутся к пирожному Мадлен, которое, по Прусту, эквивалент вечности, обретенное время.

Случайные шарлотки часто бывают слишком мокры или слишком сухи, в зависимости от того, много там или мало яблок. Неслучайная всегда совершенна. С нюансами — но совершенна одинаково, как совершенна Соборная площадь Московского Кремля — и при утреннем, и при вечернем, и при дневном освещении.

Яблоки или груши надо нарезать небольшими ломтиками, удалив предварительно сердцевину. В глубоком сотейнике растопить 400 г сливочного масла. 100 г перелить в сковороду, а оставшиеся 300 взбить с сахаром (150 г) и четырьмя яйцами до белесого цвета.

В сковороду со сливочным маслом добавить 100 г сахара, довести масло до кипения и высыпать в сковородку яблоки или груши, а также вылить бренди (виски, коньяк, или кальвадос, или ром). Обжаривать до легкого карамельного оттенка. В процессе обжарки яблоки будут выделять сок, который, смешавшись с горячим сливочным жиром, бренди и сахаром, образует густой ароматный сироп.

Этот сироп надо аккуратно влить тонкой струйкой в яично-масляно-сахарную смесь, взбивая ее венчиком. Слишком резвый поток горячего сиропа может поспособствовать быстрому сворачиванию протеина в яичной смеси и образованию комочков омлета.

Теперь надо смешать пшеничную муку с разрыхлителем и щепоткой соли и добавить в нее смесь яиц, масла, сиропа и т.д., замесить тесто по консистенции примерно как для оладий. И потом вмешать в тесто карамелизованные яблоки или груши. Перелить в смазанную сливочным или растительным маслом форму и поставить в духовку, разогретую до 160 градусов, на час. За 10 минут до конца приготовления, если хочется более насыщенного карамельного цвета, можно поднять температуру в духовке до 180 градусов.

Или положиться на случайность.

Шарлотка 1 Сливочное масло (400 г) 2 Яйца куриные (4 штуки) 3 Сахар (250 г) 4 Бренди (2 столовые ложки) 5 Разрыхлитель (6 г) 6 Пшеничная мука (350 г) 7 Груши или яблоки (4 штуки)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»