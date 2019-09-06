Расписание недели

Фото: предоставлено ММКФ

фильм

Годовщина революции

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Архивная сенсация, премьера которой состоялась в прошлом году на фестивале документального кино IDFA,— реставрация первого монтажного фильма Дзиги Вертова, до сих пор считавшегося утраченным. Фильм, который, по определению самого режиссера, был его «первым производственным экзаменом», был создан в 1918 году, к первой годовщине революции, из хроникальных сюжетов. Его показывали в агитпоездах по всей стране, а после Гражданской войны он оказался разобран на отдельные ролики. В советское время о нем говорили редко: почти половина «Годовщины революции» была посвящена Льву Троцкому. Разрозненные фрагменты первого фильма Вертова нашел и атрибутировал киновед Николай Изволов, выступивший режиссером реставрации. Показ в «Октябре» пройдет под живой аккомпанемент Филиппа Чельцова.

Фото: предоставлено пресс-службой театра

спектакль

Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз

Центр им. Вс. Мейерхольда

Драматург Михаил Дурненков и режиссер Талгат Баталов вообще-то интересуются главным образом современностью — если их занесло в СССР, то тоже, разумеется, по созвучию с сегодняшним днем. Советские хиппи оказались их героями, потому что они выживали, но при этом не вписывались в окружающую среду, прорастая травой сквозь социалистический асфальт. Неназванный актуальный сюжет этой истории — разочарование в реальности, которое порождает нового героя, человека, способного прожить жизнь в своем внутреннем мире и таким образом победить мир внешний.

Фото: предоставлено Cosmoscow

выставка

Cosmoscow-2019

Гостиный Двор

Это седьмая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, на этот раз она проводится при партнерстве компании Mercury. В ней участвуют более 60 галерей из России и зарубежья, самые заметные среди иностранных гостей — венская Georg Kargl, берлинская Peres Projects, таллинская Temnikova & Kasela и туринская Giorgio Persano, которая покажет работы ветерана arte povera Микеланджело Пистолетто (вообще вся секция Focus на сей раз посвящена итальянским галереям). Для коллекционеров с ограниченными возможностями предназначены секции Editions (галереи, торгующие тиражным искусством) и Discovery (молодые галереи, работающие с начинающими художниками). В числе наиболее интересных специальных проектов ярмарки — экспозиции дуэта «МишМаш», Марии Агуреевой, Вика Мюниса и Ирины Кориной, а также выставка работ из частных российских собраний «Глазами коллекционера» (куратор — Александр Буренков).

Фото: предоставлено пресс-службой галереи

выставка

Андрей Оленев. Смена декораций

Галерея «Триумф»

В проекте «Смена декораций» Андрей Оленев, один из протагонистов уличной сцены Нижнего Новгорода, участник неформального художественного объединения Muddlehood и сооснователь галереи «Толк», прощается с романтическим периодом «бури и натиска» всей «нижегородской школы стрит-арта» (Артем Филатов, Вова Чернышев, Антон Мороков, Андрей Дружаев, Яков Хорев, команда «Той» и другие). Живопись, графика и аудиоинсталляция «Колокол» обобщают и собственный, и коллективный художественный опыт поколения, превратившего Нижний в неформальную столицу российского стрит-арта.

Фото: ADV Films, CoMix Wave Inc.

ретроспектива

Синематека «Искусства кино»: Классика аниме

Кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Пять японских полнометражных мультфильмов, ставших классикой: от фильма Мори Масаки «Босоногий Гэн» (1983), рассказывающего о жизни японской семьи до и после бомбардировки Хиросимы, поставленного по автобиографической манге Кэйдзи Накадзавы и шедшего еще в советском прокате, до «5 сантиметров в секунду» (2007) Макото Синкая, важнейшего современного режиссера аниме в Японии.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

выставка

РоКоКо(б)

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Творческое объединение «Купидон» (Юрий Альберт, Паруйр Давтян, Виктор Скерсис и Андрей Филиппов) вновь наточило стрелы иронического концептуализма и выходит на тропу войны с выставочной скукой. Вслед за ними выходит парад нимф-физкультурниц с транспарантами, знаменами, хоругвями и чертом в ступе.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦТИ «Фабрика»

выставка

Бремя молока

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Многоканальная видеоинсталляция Марины Фоменко, снятая на животноводческой ферме на Алтае, посвящена судьбе «животных машин», «коров с грустными глазами», существующих от утренней до вечерней дойки. Образ коровьего концлагеря заставит и самого бесчувственного зрителя примкнуть к движению за освобождение животных.

Фото: The Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults

фильм

Крупный план

Кинотеатр «Звезда»

Классический фильм Аббаса Киаростами 1990 года в жанре докуфикшна рассказывает историю человека, выдававшего себя за режиссера Мохсена Махмальбафа. Все герои играют в фильме самих себя, а эпизод, в котором настоящий и фальшивый Махмальбафы вдвоем едут на мотоцикле встречаться с семьей, пострадавшей из-за обмана авантюриста, разошелся на цитаты. «Крупный план» входит в списки лучших фильмов всех времен по версии журналов Sight & Sound и The Village Voice, а также Британского киноинститута.

спектакль

Любовник

Московский международный дом музыки

Только один раз Изабель Юппер сыграет в Москве свою версию «Любовника» Маргерит Дюрас — моноспектакль, который за год, прошедший после премьеры, уже побывал на многих фестивалях. Свой самый знаменитый роман Дюрас написала в 70 лет, и в нем много автобиографического. Это история любви нищей 15-летней француженки и богатого сайгонца, любви, которая сначала вторгается в жизнь двух ничем не связанных между собой семей, а потом обрывается, как будто ничего не было. Страсть, зависимость и обретение свободы — не обязательно желанной — для Изабель Юппер это, безусловно, очень важная история, неслучайно выбранная в эпоху неофеминистских дискуссий.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля Артмиграция

фестиваль

Артмиграция

«Артмиграция» — фестиваль профсоюзный, его организует Союз театральных деятелей, чтобы дать возможность молодым режиссерам из нестоличных театров показать публике и критике свои дебютные работы. Но за те шесть лет, что фестиваль существует, театры за пределами столиц сильно изменились, а публики «с улицы» на «Артмиграции» становится все больше — региональные премьеры сегодня не менее интересны, чем московские. В программе нынешней «Артмиграции» почти исключительно современная драматургия, от Майенбурга до Пулинович; имена режиссеров пока еще не на слуху, что естественно, а самый географически экзотический участник фестиваля-2019 — театр из города Верхний Уфалей.

Фото: CJ Entertainment, Muhan Investment, Sidus Pictures

ретроспектива

Пон Чун Хо

Дом кино

На большом экране — три фильма режиссера «Паразитов», триумфатора Каннского кинофестиваля этого года: фантастическая антиутопия «Сквозь снег» (2013), которую представит зрителям кинокритик Антон Долин, лидер южнокорейского проката «Вторжение динозавра» (2006) и, наконец, культовое «Воспоминание об убийстве» (2003), сделавшее Пон Чун Хо важнейшим корейским режиссером в мире, а также вошедшее в двадцатку лучших фильмов после 1992 года по версии Квентина Тарантино.

Фото: Artza Productions

фестиваль

Израильское кино

Кинотеатр «Пионер»

Четыре фильма и один сериал, объединенные по географическому принципу. Самым интригующим в программе кажется «Стокгольм» Даниэля Сыркина — четырехсерийная история о внезапной смерти выдающегося экономиста, выдвинутого на Нобелевскую премию, и его верных друзьях, которые решают скрыть от мира и Нобелевского комитета факт его кончины. В рамках фестиваля в «Пионере» покажут и новую работу Михаль Авиад «Работающая женщина» о проблеме харассмента в современном Израиле, мировая премьера которой состоялась в Торонто.

Фото: Андрей Паунов

фильм

Христо. Идущий по воде

Третьяковская галерея Центр документального кино

Одна из лучших картин в программе The Art Newspaper Russia Film Festival — документальный фильм о великом Христо, снятый известным болгарским режиссером Андреем Пауновым. В основе сюжета — хроника строительства «Плавучего пирса» Христо и Жанны-Клод.

Фото: Ира Полярная

спектакль

Палачи

«Гоголь-центр»

Пьеса суперпопулярного ирландца Мартина Макдоны (режиссера и сценариста «Залечь на дно в Брюгге» и «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури») — первая за два года «очная» премьера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре», наконец-то. Историю современного палача, вынужденного сменить профессию после отмены института смертной казни, Серебренников, который в данном случае не только режиссер, но и автор сценической версии, перенес в наши родные обстоятельства. В спектакле, помимо труппы «Гоголь-центра», заняты два замечательных приглашенных актера — Александр Филиппенко и недавно сменивший Ярославль на Москву Владимир Майзингер.

Фото: Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions

фильм

Манхэттен

Черно-белый портрет родного города Вуди Аллена и всех американских интеллектуалов, снятый оператором Гордоном Уиллисом под музыку Джорджа Гершвина. «Манхэттен» — финал неофициальной «нью-йоркской трилогии» Аллена, к которой критики относят также «Энни Холл» (1977) и «Интерьеры» (1978). Фильм получил две номинации на «Оскар» (одна из них, за лучшую роль второго плана, досталась внучке Эрнеста Хемингуэя Мэриел), номинацию на «Золотой глобус» за лучший драматический фильм 1979 года и навсегда стал визитной карточкой режиссера.

Фото: Joan Marcus

спектакль

Дрянь

Кинотеатры «Каро 7 Атриум», «Формула кино Европа» и «Формула кино ЦДМ»

Смешение жанров в современном искусстве иногда становится совсем уж экстравагантным: «Дрянь» — это моноспектакль Фиби Уоллер-Бридж, созданный на основе одноименного телевизионного сериала, выросшего в свою очередь из классического стендапа. Героиня Уоллер-Бридж — самостоятельная молодая женщина, живущая (или выживающая) в сегодняшнем Лондоне: портрет современного человека, состоящего из неврозов, амбиций, вредных привычек и хороших намерений. Вышедший этой весной второй сезон «Дряни» оказался едва ли не главным событием года, и вот теперь актриса-автор «упаковала» первый сезон в полуторачасовой моноспектакль — три московских кинотеатра покажут прямую трансляцию. Обратите внимание: так как монолог возникает наполовину импровизационно, перевода не будет — зато будет бесценная практика для всех любителей современного английского языка.

Фото: ЦДК

фильм

Сорокин трип

Первый фильм о Владимире Сорокине, авторами которого выступили Антон Желнов и Юрий Сапрыкин, режиссером — Илья Белов, а оператором — Михаил Кричман. «Сорокин трип» продолжает серию громких документальных байопиков Желнова, героями которых становились Иосиф Бродский, Саша Соколов, Илья и Эмилия Кабаковы. В фильме о Сорокине говорят его друзья по московскому концептуализму, коллеги и близкие, а больше всего он сам.

Подробнее — в проекте «Путешествие в классики»

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

концерт

Юрий Каспарян

«Мумий Тролль бар»

Бывший гитарист групп «Кино» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян впервые исполнит песни своего нового сольного проекта в рамках «Шоукейса», участников которого отобрал музыкальный обозреватель Weekend Борис Барабанов. Помимо работы с Виктором Цоем и Вячеславом Бутусовым в послужном списке Каспаряна был менее известный проект Start, записавший всего один инструментальный альбом в 1987 году. В нем с ленинградским гитаристом сотрудничали московские «Новые композиторы». О новой группе господина Каспаряна не известно практически ничего, кроме того, что в ней среди прочих трудится трансовый музыкант и продюсер Павел Гоатика. Также в программе вечера: группа Fire Granny, Илья Иванов из Jukebox Trio и специальная гостья — Джоанна Стингрей.

Фото: Русский Репортаж

фильм

Бунюэль в лабиринте черепах

Фильм Сальвадора Симо, полнометражный мультфильм об истории создания первого в мире мокьюментари «Земля без хлеба» — фильма, после которого 32-летний Луис Бунюэль на 15 лет оказался фактически отлучен от профессии.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: Russian World Vision

фильм

Капитал в XXI веке

Фильм Джастина Пембертона — документальная иллюстрация к одноименному поп-экономическому бестселлеру профессора Парижской школы экономики Тома Пикетти. Иллюстрация, к сожалению, очень топорная.

Подробнее — Василий Корецкий

Фото: Каро Премьер

фильм

Щегол

Один из самых ожидаемых фильмов года — экранизация одноименного романа Донны Тартт, получившего пять лет назад Пулитцеровскую премию и ставшего одной из самых популярных книг XXI века. Фильму Джона Кроули наверняка достанутся номинации на «Оскар», но, кажется, стать самостоятельным произведением и выйти из тени романа ему все же не удастся.