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Фото: Alpina

Alpina представит во Франкфурте новую модель

Тюнинг-ателье Alpina готовит новый проект, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года.

Судя по тизеру, в основу модели Alpina ляжет последнее поколение универсала BMW 3-Series Touring. Автомобиль был представлен в июне 2019 года. Пока на его базе не было создано ни одного тюнинг-проекта. Технические подробности о новинке пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что Alpina также готовит комплект доработок для флагманского кроссовера BMW — модели X7.

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