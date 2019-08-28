Alpina представит во Франкфурте новую модель

Тюнинг-ателье Alpina готовит новый проект, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года.

Судя по тизеру, в основу модели Alpina ляжет последнее поколение универсала BMW 3-Series Touring. Автомобиль был представлен в июне 2019 года. Пока на его базе не было создано ни одного тюнинг-проекта. Технические подробности о новинке пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что Alpina также готовит комплект доработок для флагманского кроссовера BMW — модели X7.