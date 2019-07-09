Alpina готовит проект на базе BMW X7

Тюнинг-ателье Alpina готовит новый проект на базе флагманского кроссовера BWM X7, сообщает Autocar.

Глава компании Андреас Бовензипен пояснил, что модель появится не раньше 2020 года. Связано это с тем, что спрос на X7 оказался велик и пока BMW выполняет заказы клиентов на стандартный кроссовер. Поскольку модели Alpina выпускаются на конвейере марки, тюнинговый вариант выйдет на рынок позже, когда производственные мощности будут готовы к выпуску новой модификации.

Напомним, премьера нового BMW X7 состоялась в октябре 2018 года.