BMW представила новый универсал 3-Series Touring

BMW 3-Series Touring M-Sport и BMW 3-Series Touring Luxury Line. Фото: BMW

BMW 3-Series Touring Luxury Line и BMW 3-Series Touring M-Sport. Фото: BMW

BMW 3-Series Touring Luxury Line. Фото: BMW

В основе новинки лежит представленная ранее новая 3-Series, сообщает в пресс-релизе немецкий автопроизводитель. Объем багажника универсала больше, чем у седана, спинка заднего дивана складывается уже в базовой версии, а стекло двери багажника может открываться отдельно.

На старте продаж BMW 3-Series Touring будет доступна с бензиновыми (184-сильный 2-литровый 320i и 258-сильный 2-литровый 330i), а также с дизельными (150-сильный 2-литровый 318d, 190-сильный 2-литровый 320d, 265-сильный 3-литровый 330d). Все моторы (кроме двух самых слабых дизелей, для которых доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач) сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупатели смогут выбрать как задне-, так и полнjприводную версию.

Покупателям также предложат версию M340i с 3-литровым бензиновым турбомотором, а также 252-сильное гибридное исполнение 330e со 184-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и системой XtraBoost, которая кратковременно увеличивает отдачу встроенного в АКПП 68-сильного электромотора до 113 л.с.

Публичный дебют BMW 3-Series Touring состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. В продажу на европейском рынке модель поступит до конца текущего года, а поставки в Россию универсала не планируются.