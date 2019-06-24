Госсовет Удмуртии согласовал списание здания театра имени Короленко

Госсовет Удмуртии согласовал списание здания драматического театра им. В. Г. Короленко в Ижевске. Депутаты приняли соответствующее решение в ходе очередной сессии регионального парламента. На месте объекта появится Культурный центр им. В.Г. Короленко площадью 6,3 тыс. кв. м. Министр строительства республики Дмитрий Сурнин заявил, что реконструкция здания обойдется в 450-500 млн руб.

Напомним, что культурный центр планируют открыть в 2020 году к столетию государственности Удмуртии. В ноябре 2018 года премьер республики Ярослав Семенов заявлял, что власти региона завершают прием заявок на аукцион по проектированию центра. В феврале 2019 года глава региона Александр Бречалов заявлял, что реконструкция здания обойдется в 400 млн руб.