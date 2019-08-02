Кадастровая палата соберет аналитику

Заместителем назначенного в конце прошлого года главой Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова станет Даниил Селедчик, ранее возглавлявший московский офис петербургского застройщика «Эталон». Он должен будет создать аналитический центр госучреждения, который сможет на коммерческой основе готовить для девелоперов сведения о конкретных площадках, и запустить федеральный портал по аналогу Airbnb.

Замдиректора Федеральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра») станет бывший топ-менеджер группы «Эталон» Даниил Селедчик, рассказали “Ъ” в самом учреждении. Предполагается, что он будет курировать аналитический центр ФКП. Как пояснил “Ъ” Даниил Селедчик, сейчас девелоперы получают сведения из Единого госреестра недвижимости в порядке частных запросов: компании делают их для получения информации о конкретных локациях и районах. В планах ФКП — систематизировать этот процесс. По его словам, аналогичной структуры на федеральном уровне, следовательно, и конкуренции на этом рынке не существует.

Работать с big data будет специально созданное подразделение. Аналитический центр планирует публиковать отчеты о состоянии рынка недвижимости на регулярной основе. По словам Даниила Селедчика, бизнес сможет на коммерческой основе получать как обобщенную информацию о рынке недвижимости в регионе, так и локальные специализированные сведения о конкретных площадках. Он поясняет, что такие данные влияют на квартирографию проектов: в одних локациях могут быть востребованы студии, в то время как в других лучше продаются двухкомнатные. «Застройщикам важно знать и портрет покупателя, его территориальные предпочтения: например, квартиры в Бутово чаще приобретают жители соседних районов»,— рассказывает господин Селедчик.

Участники рынка соглашаются, что спрос на такой продукт существует. Директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов считает, что если в данных аналитического центра будет скомпонована вся необходимая девелоперам информация из Росреестра, то они будут пользоваться большим спросом. Коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова добавляет, что доступные данные госорганов сейчас, как правило, неполные, обрывочные и неоперативные.

Но развитие аналитическое центра не единственная задача Даниила Селедчика. Он также будет курировать создание и развитие платформы доверительного управления недвижимости. Этот проект анонсирован в апреле на Ялтинском международном экономическом форуме и подразумевает внедрение единой платформы сделок с недвижимостью. Точный срок запуска сервиса пока не называется. Предполагается, что с его помощью физические и юридические лица смогут совершать сделки купли-продажи и аренды недвижимости, выплачивать связанные со сделками налоги. Сервис будет работать и с туристическим жильем: ранее глава ФКП заявлял, что речь идет об аналоге Airbnb в Крыму.

ФКП существует с 2001 года и подведомственна Росреестру. До прихода в палату Даниил Селедчик (с 1997 по 2017 год) работал в структурах группы «Эталон». С 2010 года он возглавлял московское подразделение компании. Компанию в 1987 году в Санкт-Петербурге основал Вячеслав Заренков. Долгое время сам бизнесмен и члены его семьи выступали совладельцами группы. Но в феврале этого года крупнейшим совладельцем «Эталона» стала АФК «Система», которая выкупила 25% акций у господина Заренкова и членов его семьи.

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии РАНХиГС Эмиль Мартиросян называет переход топ-менеджеров коммерческих компаний на работу в госорганы распространенным явлением. «Так чиновники стараются поменять сам подход к управлению: привнести систему KPI, мотивацию сотрудников и перейти от исполнительной работы к достижению поставленных целей»,— объясняет он.

Александра Мерцалова