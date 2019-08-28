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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Камская ГЭС может вдвое увеличить выработку электроэнергии из-за паводка

Выработка электроэнергии Камской ГЭС в августе может в два раза превысить показатели аналогичного периода 2018 года. Как сообщается на сайте Русгидро, это связано с сильным дождевым паводком.

Также сообщается, что Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение о завершении пропуска паводковых вод через плотину Камской ГЭС. В новом режиме гидроэлектростанция будет работать до 10 сентября. На сегодняшний день расход воды через турбины составляет 2900 куб. м/с.

Камская ГЭС - первая ступень Камского каскада ГЭС. Установленная мощность 23 гидроагрегатов составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 1,9 млрд кВт.ч.

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