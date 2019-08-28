На рекультивацию свалок в Подмосковье требуется около 25 млрд рублей

Московской области понадобится около 25 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов, заявил зампредседателя правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин. В регионе 39 полигонов, из которых работают 15.

По словам министра, если получить всю нужную сумму сразу, то проблему можно решить в течение двух-трех лет. «Если мы говорим о рекультивации 24 закрытых полигонов, то требуется порядка 25 млрд руб. Держим в уме еще 15 работающих полигонов»,— сказал журналистам господин Куракин (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по всей России проходит масштабная «мусорная реформа». Ее цель — обеспечить переход на новые правила обращения с ТКО, сократить число нелегальных пунктов хранения отходов и создать заводы по переработке и утилизации мусора.

Как власти решили ускорить реформу обращения с отходами, читайте в материале “Ъ” «Мусор складывают в пакетные предложения».