«Вмененке» просят добавить срок

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Если этого не сделать, малый бизнес столкнется с ростом налоговой нагрузки, указывает уполномоченный. По мере приближения к дате отмены ЕНВД такие предложения будут звучать все чаще, но пока Минфин непреклонен. Как недавно подтвердил первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов, власти не рассматривают вариант продления действия этого режима, поскольку он часто применяется для уклонения от уплаты налогов.

Как стало известно “Ъ”, тема ЕНВД обсуждалась на встрече Бориса Титова с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей. Напомним, действие этого спецрежима для малого бизнеса, согласно давно принятой норме Налогового кодекса, прекращается с 1 января 2021 года. Бизнес-омбудсмены полагают, что такая отмена приведет к росту налоговой нагрузки на малый бизнес, части которого теперь также приходится нести расходы на маркировку товаров.

Участники совещания выступили за сохранение режима до 2024 года, синхронизировав этот срок с действием нацпроекта по развитию малого бизнеса. «ЕНВД в свое время вводили как временный налог, на определенный срок, пока экономика не поднимется, и все не разбогатеют,— отметил Борис Титов.— С экономикой не слишком получилось, а вот ЕНВД собираются отменять». По его мнению, если удастся сохранить ЕНВД до 2024 года, то за это время можно будет выработать заменяющие его иные режимы налогообложения — комфортные как для бизнеса, так и для государства.

Пока же уполномоченные предлагают модифицировать другие спецрежимы.

В частности, патентную систему налогообложения (ПСН) предлагается изменить, передав определение ее параметров муниципалитетам, оставив за ними же право определять льготы по упрощенной системе налогообложения.

Распределение поступающих налогов также предлагается изменить в пользу муниципалитетов. Критерии применения ЕНВД на переходный период омбудсмены хотели бы изменить, установив верхний предел по годовому обороту.

Пока Минфин в вопросе о ЕНВД занимает твердую позицию: продления не будет. В июле первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов еще раз подтвердил, что такая возможность не рассматривается, поскольку этот режим часто применяют для уклонения от уплаты налогов.

Отметим, что поэтапная ликвидация ЕНВД уже фактически началась. В соответствии с законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении 10 июля, этот режим отменяется для магазинов, реализующих маркированную продукцию, в частности лекарства, обувь и одежду из натурального меха. Таким способом власти прикрывают налоговую лазейку, изначально возникшую при реализации шуб. После введения маркировки меховых изделий их легальные объемы производства и импорта выросли в разы, но рост налогов не был таким же значительным, поскольку шубы стали продавать магазины на “вмененке”, которые платят налог исходя из площади торгового зала, а не исходя из финансовых показателей. Сейчас продавцов всех маркированных товаров обязывают применять онлайн-кассы, соответственно, их выручка ставится под контроль. Это несовместимо с режимом ЕНВД, так что продавцам маркированных товаров придется перейти на упрощенку или общий режим налогообложения.

Вадим Вислогузов