Пользователи пожаловались на сбой в работе «МегаФона»

Согласно данным сайта DownDetector, в работе оператора мобильной связи «МегаФон» случился сбой в нескольких регионах России. «Информация о проблемах не соответствует действительности. Сеть "МегаФона" работает в штатном режиме»,— сообщили “Ъ” в компании.

Пользователи испытывают сложности с мобильной связью (59%), мобильным интернетом (27%). Но сбой всех сервисов пожаловались 13% пользователей. Больше всего жалоб поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Смоленская, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Иркутска и Нижнего Новгорода.