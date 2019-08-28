Toyota и Suzuki стали партнерами

Японские автоконцерны Toyota и Suzuki заключили сегодня соглашение о партнерстве для продвижения долгосрочного партнерства между двумя компаниями для сотрудничества в новых областях, включая производство электромобилей, говорится в заявлении Toyota и Suzuki. Для продвижения долгосрочного партнерства компании будут приобретать акции друг друга на основе альянса.

Таким образом приобретет 4,94% акций Suzuki на общую сумму 96 млрд иен ($907 млн), а Suzuki купит бумаги Toyota на 48 млрд иен ($453 млн).