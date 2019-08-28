Чистая прибыль ПАО «Абрау-Дюрсо» снизилась на 48,3 млн рублей

ПАО «Абрау-Дюрсо» сообщило о полученной за шесть месяцев текущего года чистой прибыли в размере 92,2 млн руб. Это на 48,3 млн руб. меньше, чем за первое полугодие 2018 года (140,5 млн руб.), говорится в сообщении компании.

Выручка общества за шесть месяцев 2019 года составила 2,52 млрд руб., что также на 210 млн руб. меньше, чем в первом квартале 2018-го (2,73 млрд руб.). Операционная прибыль «Абрау-Дюрсо» составила 23,8 млн руб., снизившись год к году на 269,1 млн руб. (292,9 млн руб.).

Оборотные активы общества по состоянию на 30 июня 2019 года составили 5,54 млрд руб., снизившись за год на 1,59 млрд руб. (7,13 млрд руб.). В целом же активы общества составили 13,56 млрд руб., снизившись с 30 июня 2018 года на 0,67 млрд руб. (14,23 млрд руб.).

Как писал “Ъ-Кубань”, ПАО «Абрау-Дюрсо» получила в 2018 году прибыль в размере 337,8 млн руб.

«Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова — крупнейший в России производитель игристых вин под одноименной маркой. Также выпускает тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». Всего за 2018 год группа произвела 38,82 млн бутылок.

Дмитрий Михеенко