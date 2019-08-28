Татарстанская компания построит на Таймыре компрессорную станцию за 961 млн рублей

Елабужское ООО «АВП-Групп» займется строительством дожимной компрессорной станции на Северо-Соленинском газоконденсатном месторождении на территории Таймыра. Стоимость работ составит 961 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок, передает «Интерфакс».

Договор был подписан с АО «Норильсктрансгаз». Согласно документу, речь идет о строительстве двух технологических установок для подготовки газа и газового конденсата, узлов запорной арматуры и общежития для работников станции. Кроме того, татарстанская компания должна будет проложить необходимые автодороги.

Главное предназначение дожимной компрессорной станции заключается в создании объема, давления и температуры, которые нужны для подачи природного газа и газового конденсата на установки комплексной подготовки углеводородов и последующей транспортировки по газопроводу.

Владельцем ООО «АВП-Групп» является российский бизнесмен Андрей Прошин. Компания занимается обустройством нефтегазовых месторождений и предприятий газоэнергетической отрасли.. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2017 году составила 1,19 млрд руб., чистая прибыль - 47,8 млн руб.

"Ъ-Казань"