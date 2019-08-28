Расходы на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге составят более 6,3 млрд рублей

На подготовку и проведение в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребуется более 6,3 млрд рублей. Такая сумма фигурирует в проекте постановления правительства РФ о программе подготовки организации российской части турнира, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, общие расходы на проведение петербургского этапа Евро-2020 составят в 2019 и 2020 годах 6,315 млрд руб., из которых 2,586 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, а 3,729 млрд руб. — из региональных бюджетов субъектов РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на подготовку и проведение футбольного турнира Петербург может получить дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 285 млн руб. Также сообщалось, что на обеспечение безопасности во время Евро-2020 в Петербурге потратят 656 млн руб.