28 августа, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Mercedes-Benz представил новое поколение GLE Coupe

Компания Mercedes-Benz представила новое поколение купе-кроссовера GLE Coupe на базе кроссовера Mercedes-Benz GLE.

Автомобиль получил новый кузов с заниженной плавно ниспадающей крышей, большим углом наклона лобового стекла, а также меньшей на 60 мм в сравнении с исходной моделью колесной базой. По дизайну салона и оснащению, а также по техническим характеристикам GLE Coupe идентичен обычному Mercedes-Benz GLE.

Купе-кроссовер выйдет на рынок в трех версиях. Две дизельные — 272-сильная GLE 350 d и 330-сильная GLE 400 d — оснащены 2,9-литровым турбодизелем в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Бензиновая версия AMG GLE 53 получила 435-сильным 3-литровым турбомотором с электрической турбиной, 22-сильный электродвигатель EQ Boost, а также 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. AMG-вариант отличается особым декором кузова и салона, доработанными тормозами и подвеской.

Позднее появятся исполнения Mercedes-Benz GLE Coupe с другими типами силовых агрегатов. Публичный дебют купе-кроссовера состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, а продажи модели начнутся весной 2020 года. Сроки появления новинки в России и ее рублевая стоимость пока не названы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя