Mercedes-Benz представил новое поколение GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe и Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил новый кузов с заниженной плавно ниспадающей крышей, большим углом наклона лобового стекла, а также меньшей на 60 мм в сравнении с исходной моделью колесной базой. По дизайну салона и оснащению, а также по техническим характеристикам GLE Coupe идентичен обычному Mercedes-Benz GLE.

Купе-кроссовер выйдет на рынок в трех версиях. Две дизельные — 272-сильная GLE 350 d и 330-сильная GLE 400 d — оснащены 2,9-литровым турбодизелем в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Бензиновая версия AMG GLE 53 получила 435-сильным 3-литровым турбомотором с электрической турбиной, 22-сильный электродвигатель EQ Boost, а также 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. AMG-вариант отличается особым декором кузова и салона, доработанными тормозами и подвеской.

Позднее появятся исполнения Mercedes-Benz GLE Coupe с другими типами силовых агрегатов. Публичный дебют купе-кроссовера состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, а продажи модели начнутся весной 2020 года. Сроки появления новинки в России и ее рублевая стоимость пока не названы.