Пентагон одобрил строительство 32 км стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США одобрило строительство 32 км ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой, сообщило американское издание Politico. По ее данным, это стало возможным из-за расходов по контракту, которые оказались ниже ожидаемых.

Дополнительные ограждения появятся в двух штатах США: Аризоне и Калифорнии.

Напомним, президент США Дональд Трамп долгое время пытался согласовать проект стены на границе с Мексикой, что стало причиной рекордного шатдауна в истории США. В апреле Пентагон сообщил, что для строительства стены потребуется $986 млн. Окончание работ по данным контрактам ожидается к октябрю 2020 года.