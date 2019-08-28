Помпео поддержал план Трампа по участию России в саммите G7

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал заявление президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить на саммит G7 в следующем году. «Президент полагает, что это то, что нужно сделать»,— сообщил господин Помпео в интервью Fox59. «Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении»,— сказал госсекретарь.

Ранее во французском курортном городе Биарриц завершился саммит «группы семи». Там президент господин Трамп подтвердил свою решимость пригласить на следующий саммит G7 во Флориде президента России Владимира Путина.

Подробнее — в публикации “Ъ” «G7 взяла числом».