Московский планетарий заверил в отсутствии угроз из-за летящего к Земле астероида

Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 млн км, не представляет опасности, рассказала «РИА Новости» директор Московского планетария Фаина Рублева. «Такой астроид, проходя на большом расстоянии, никакой опасности для жителей Земли не представляет»,— сказала она.

Астероид пройдет в поле тяготения Земли (929 тыс. км), из-за этого он попал в список «потенциально опасных астероидов». Астероид движется со скоростью 13 км/с.

Центр изучения околоземных объектов NASA наблюдает почти за 20 тыс. небесных тел, которые находятся вблизи орбиты Земли. Подобные околоземные объекты, сокращенно называемые NEO, включают в себя астероиды и кометы, вызывающие беспокойство у исследователей из-за их близости к Земле и риска возможного столкновения с ней. По подсчетам центра, известно почти 2 тыс. потенциально опасных астероидов, из которых 155 в диаметре достигают 1 км.

О пути астероидов — в публикации приложения «Наука».