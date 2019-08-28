8,041 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе—июне 2019 года, сообщил вчера Росстат. Это на 23% больше, чем было по итогам такого же периода 2018 года (6,528 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 33,5 тыс. организаций РФ получили прибыль в размере 9,209 трлн руб., а 15,3 тыс.— убыток на общую сумму 1,168 млрд руб. Наибольшую прибыль Росстат зафиксировал в таких отраслях, как обработка (2,318 трлн руб., плюс 22% к январю—июню 2018 года), добыча полезных ископаемых (1,966 трлн руб., минус 11%) и торговля (1,613 трлн руб., рост на 62%).